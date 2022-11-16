Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik havuzu olan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, farklı ülkelerden takımları ağırlamaya devam ediyor.

Yaklaşık 2 bin rakımlı bölgedeki havuz, Ukraynalı işitme engelli sporcuları ağırlıyor. Ukrayna İşitme Engelli Yüzme Milli Takımı'nın 17-25 yaş aralığındaki 11 erkek ve 5 kız sporcusu, 13-17 Ağustos 2023'te Arjantin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için güç depoluyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sürekli aileleri akıllarında olan milli sporcular, madalya hedefiyle Dünya Şampiyonası'na yoğun antrenmanlarla hazırlık yapıyor.

Bu yıl 29 madalya kazandılar

Ukrayna İşitme Engelli Yüzme Milli Takım Antrenörü Volodymyr Zınenko, bu yıl Brezilya'da düzenlenen organizasyonda farklı kategorilerde 10 altın, 10 gümüş ve 9 bronz madalya kazandıklarını söyledi.

Yaklaşık iki haftadır Erzurum'da olduklarını ifade eden Zinenko, "Erzurum'a ilk etap kamp çalışmaları için geldik. Burada, 2023'te Arjantin'de düzenlenecek şampiyonaya hazırlık yapıyoruz." dedi.

Zinenko, kentte ilk kez geldiklerini belirterek, kamplarının 23 Kasım'da biteceğini anlattı. Zinenko, kentin yüksek rakımından bahsetti.

"Burada denizden 1900 metre yüksekte havuz var. Biz daha yüksekte yaşıyoruz. Denemek istiyoruz burayı. İstediklerimizi aldık çünkü burası nefes almak için güzel. Erzurum yüzmek için süper bir yer. Düşündüklerimizi burada aldık. Biz burada çok mutluyuz ama bizim için şu anda spor yapmak çok zor. Çünkü Ukrayna'ya çok sayıda roket atıldı. Sporcuların ailesi hep orada ve biz burada spor yapıyoruz, madalya kazanıyoruz. Bunların hepsini bir arada yapmak çok zor."

"Belirsizliğin stresi var"

Ülkelerinde 8-9 aydır savaş olduğunu ve buna alıştıklarını dile getiren Zinenko, sporcuların savaş baskısından kurtulmaları ve moralleri için ne lazımsa yaptıklarını söyledi.

Zinenko, bundan sonraki etapta ne olacağının belli olmadığını ifade etti.

"Belirsizliğin stresi var. Şampiyona için bizim sonraki planımız belli değil, buna da hazır değiliz. Nereye gideceğimiz ve ne olacağı belli değil. Bu yılki yarışmada en çok madalyayı Ukrayna aldı. 2023'te düzenlenecek olan yarışmada biz daha çok madalya kazanacağız. Biz bunu çok istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz."

Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Zinenko, "Türkiye, bize çok yardımcı oluyor ve bize destek lazım. Ukrayna'ya yardımcı olunmasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.