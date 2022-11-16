Antrenörlüğünü yaptığı Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü'nün erkek takımıyla Ampute Futbol Türkiye Kupası için Van'a gelen Kara, engellileri spor yapmasının önemine dikkati çekti. .

Kara, kadınların tüm alanlarda olduğu gibi sportif faaliyetlerde de önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

"Evlerinden çıkamayan engelli kadınlarımız var. Onlara yardımcı olmak, engellerini ortadan kaldırmak için çalışma başlattık. Bunu sosyal sorumluluk olarak görüyorum."

[Fotoğraf: AA]

Kara, futbolla ilgilenmeye başladığında kadınların bu işte ilerlemesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

"Kadınlarımızın 'Sadece erkeklere mi futbol var. Bize de olsun' çağrılarını dikkate alarak antrenörlük yapmaya başladım. Mersin'de altyapısını oluşturarak engelli kadınlara ulaştım. İlerleyen dönemde engelli kadınlarımızdan oluşan bir takım kuracağız."

[Fotoğraf: AA]

"Van'da kadın ampute takımı kurma girişiminde bulunacağız"

Kara, imkan verilirse kadınların futbolda da ilerleyebileceğini, güzel başarılar elde edebileceğini ifade etti.

"Kadınlar bu konuda çok istekliler. Mersin'de bedensel engellilerin temsilciliğini de yapıyorum. Sürekli onlarla vakit geçiriyorum. Sorunlarıyla yakından ilgileniyorum. Amputede eksikliği gördüğüm için bu alana yöneldim. Kadın ampute takımlarını kurmayı, onlarla Türkiye ve dünya şampiyonalarında mücadele etmeyi hedefliyorum. Van'da engelli vatandaşlarla görüşme fırsatım oldu. Onlara ampute futbolu anlattım, maçlarımızı izlemeye davet ettim. Maçları izledikten sonra futbola ilgi duydular. İlerleyen zamanlarda Van'da kadın ampute takımı kurma girişiminde bulunacağız."

[Fotoğraf: AA]

Kara, özellikle futbolda kadınların da olması gerektiğine inandığını belirtti.

"Futbol dendiğinde akla genelde erkekler geliyor. Kadınların sahada olması bazen kabullenilmiyor. Bu günlere birçok zorluk çekerek geldim. Futbol içinde zorlukları da barındırıyor. Bazen 'kadın futboldan ne anlar' laflarını işitebiliyorsunuz. Bu zorlukları aşmak için buradayım. Bir yerden başlamak lazım."