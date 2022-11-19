FIFA'dan yapılan açıklamada, A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış mücadelesi için 46 yaşındaki Orsato'nun görevlendirildiği kaydedildi.

60 bin kişilik Al Bayt Stadı'ndaki karşılaşma, 20 Kasım Pazar günü 19.00'da başlayacak.