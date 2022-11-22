Al Thumama Stadı'nda TSİ 19.00'de başlayacak mücadelede, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hakem Muhammed Abdulla düdük çalacak.

İki ülke milli takımları daha önce 3 kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini İspanya kazanırken, 1 karşılaşma berabere sona erdi. İspanya bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 3 gol yedi.

Grubun diğer maçı ise Khalifa Stadı'nda TSİ 16.00'da Almanya ile Japonya arasında yapılacak.

İspanya 16. kez Dünya Kupası'nda

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 15 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 63 maç yapan İspanya, bu maçlardan 30'unu kazandı, 15'inden beraberlikle ve 18'inden mağlubiyetle ayrıldı. Son 11 turnuvanın tamamına katılan İspanya, Dünya Kupası tarihi boyunca 99 gol attı, kalesinde 72 gol gördü.

İspanya, Güney Afrika'da 2010 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda ilk ve tek şampiyonluğuna uzandı.

Kosta Rika'nın 6. macerası

Kosta Rika, Dünya Kupası'nda 5 kez mücadele etti. İlk kez İtalya 1990'da mücadele eden Kosta Rika, 2002'de Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen turnuvanın o dönemki şampiyonu Brezilya ve üçüncüsü Türkiye ile aynı grupta yer aldı. Kosta Rika, 2014 Brezilya'da ise büyük bir başarıya imza atarak çeyrek final oynadı.

Dünya kupalarında 18 maç yapan Kosta Rika, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 19 gol atan Kosta Rika, kalesinde ise 28 gole engel olamadı.