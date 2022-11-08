İngiltere, ABD ve Galler ile B Grubu'nda yer alan İran Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Portekizli teknik adam Carlos Queiroz'un çalıştırdığı İran, Asya Elemeleri'nde ilk turu seribaşı unvanıyla maça çıkmadan geçti.

İkinci turda Irak, Bahreyn, Hong Kong ve Kamboçya ile mücadele eden İran, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetin ardından C Grubu'nu lider tamamlayarak üst tura yükseldi.

Üçüncü turda A Grubu'nda yer alan İran, başarılı performansını sürdürdü. Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suriye ve Lübnan karşısında elde ettiği 8 galibiyet ve 1 beraberliğin ardından İran, 25 puanla grup lideri olarak Asya kıtasından Dünya Kupası'na vize almayı garantileyen ilk takım oldu.

Lider tamamladığı iki grupta rakip filelere toplam 49 gol atan ve kalesinde sadece 8 gol gören İran, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

İkinci tur

C Grubu

Hong Kong-İran: 0-2

İran-Kamboçya: 14-0

Bahreyn-İran: 1-0

Irak-İran: 2-1

İran-Hong Kong: 3-1

İran-Bahreyn: 3-0

Kamboçya-İran: 0-10

İran-Irak: 1-0

Takım O G B M A Y Av P İran 8 6 0 2 34 4 30 18 Irak 8 5 2 1 14 4 10 17 Bahreyn 8 4 3 1 15 4 11 15 Hong Kong 8 1 2 5 4 13 -9 5 Kamboçya 8 0 1 7 2 44 -42 1

A Grubu

İran-Suriye: 1-0

Irak-İran: 0-3

Birleşik Arap Emirlikleri-İran: 0-1

İran-Güney Kore: 1-1

Lübnan-İran: 1-2

Suriye-İran: 0-3

İran-Irak: 1-0

İran-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-0

Güney Kore-İran: 2-0

İran-Lübnan: 2-0

Takım O G B M A Y Av P İran 10 8 1 1 15 4 11 25 Güney Kore 10 7 2 1 13 3 10 23 Birleşik Arap Emirlikleri 10 3 3 4 7 7 0 12 Irak 10 1 6 3 6 12 -6 9 Suriye 10 1 3 6 9 16 -7 6 Lübnan 10 1 3 6 5 13 -8 6 Queiroz, bir kez daha direksiyona geçti

"Aileniz sizi çağırdığında, tek yapmanız gereken şey ortaya çıkmaktır" diyerek bir kez daha İran Milli Takımı'nın başına geçen Carlos Queiroz, Brezilya 2014 ve Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de İran'la başarı arayacak.

69 yaşındaki deneyimli teknik adam, tarihte kendi ülkesi dışında bir ülkenin başında üç farklı Dünya Kupası'na giden ikinci isim olacak.

Kolombiya ve Mısır'daki görevlerinden hayal kırıklığıyla ayrılan Queiroz, 100'den fazla maça çıktığı İran'la Brezilya'da 1 puanla grup sonuncusu, Rusya'da ise 4 puanla grup üçüncüsü olarak kupaya veda etti.

Dünya Kupası öncesi milli takım çalkalandı

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü doğru takmadığı için gözaltında öldürüldüğü iddiasının ardından futbolcuların da protestoları destekleyen eylemlerde bulunmasıyla İran Milli Takımı, Dünya Kupası öncesi çalkantılı bir dönemden geçti.

Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen İran'ın en önemli futbolcularından Sardar Azmoun, sosyal medya hesabından "En büyük ceza milli takımdan atılmak ama bu İranlı kadınların saçının tek bir teli için bile ödenecek küçük bir bedel." cümlesiyle tepkisini ortaya koyarken, paylaşımını bir süre sonra kaldırdı. Takımdaki bazı futbolcular da profil resmini siyah bir daire yaparak protestolara katıldı.

Milli takım tek dağınık görüntüsünü protestolar sırasında vermedi. Dünya Kupası elemelerinde sadece Güney Kore'ye kaybeden bir önceki teknik direktör Hırvat Dragan Skocic, yaz aylarında görevden alınıp 6 gün sonra yeniden takımın başına getirildi.

Gol makinesi Taremi

Queiroz'un Uruguay ve Senegal'e karşı oynanan hazırlık maçlarına 4-1-4-1 formatıyla çıkardığı İran, savunma ve orta sahada sıkıntılar yaşasa da ileri uçta çok etkili golcülere sahip.

Üç sezondur Porto forması giyen 30 yaşındaki Taremi, tüm kulvarlarda çıktığı 114 maçta 62 gol attı. Rubin Kazan'dan Bayer Leverkusen'e transfer olan 27 yaşındaki Azmoun ise fazla şans bulamadığı Alman ekibinde 22 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kariyerini Feyenoord'da sürdüren kanat oyuncusu Alireza Jahanbakhsh'ın yanı sıra Ali Gholizadeh ve Mehdi Torabi kanatlarda Queiroz'un kozları olacak.

FIFA dünya klasmanında 20. sırada yer alan İran'ın eleme maçlarında Azmoun 10, Taremi 7 gol attı.

Dünya Kupası geçmişi

Asya Kupası'nda 3 şampiyonluğu bulunan İran Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 15 maça çıkan İran, bu karşılaşmalardan 2'sini kazandı, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İran, Dünya Kupası tarihi boyunca 9 gol attı, kalesinde 24 gol gördü.

İran'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1978 - İlk tur / 1998 - İlk tur / 2006 - İlk tur / 2014 - İlk tur / 2018- İlk tur

Maç takvimi

21 Kasım (TSİ 16.00): İngiltere-İran (Uluslararası Halife Stadı)

25 Kasım (TSİ 13.00): Galler-İran (Ahmed bin Ali Stadı)

29 Kasım (TSİ 22.00): İran-ABD (Al Thumama Stadı)