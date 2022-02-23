Visa sponsorluğunda İstanbul'a getirilen 2022 Dünya Kupası, Maximiles Black'in ev sahipliğinde Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen davette sergilendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Dünya Kupası'nın İstanbul'a getirilmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

"Maximiles Black sahibi müşterilerimiz ile bu özel etkinlikte birlikte olmaktan ve bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. FIFA Dünya Kupası'nın Türkiye'ye getirilmesine imkan sağlayan Visa'ya teşekkür ederiz."

Organizasyona A Milli Futbol Takımı Eski Menajeri Can Çobanoğlu ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci de katılırken, futbolseverler Dünya Kupası ile hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı buldu.