Az Bulutlu 32.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 24.08.2023 16:00

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda evlilik teklifi sürprizi

Macaristan'da devam eden 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 35 kilometre yarışının sonunda evlilik teklifi sürprizi yaşandı.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda evlilik teklifi sürprizi
[Fotograf: Reuters]

Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun altıncı gününün sabah seansında erkekler ve kadınlar 35 kilometre yarışları yapıldı.

Kadınlar 35 kilometre disiplininin bitiş çizgisine gelen Slovak atlet Dominik Cerny, takım arkadaşı Hana Burzalova'nın yarışı tamamlamasının ardından diz çöküp evlilik teklifinde bulundu.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Hana Burzalova, evlenme teklifini kabul etti.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

35 kilometreyi İspanyollar domine etti

Kadınlar 35 kilometre yarışında İspanyol Maria Perez, 2.38.40'lık derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Son dünya şampiyonu Perulu Kimberly Garcia Leon 2.40.52'yle gümüş, Yunan Antigoni Ntrismpioti 2.43.22'yle bronz madalya elde etti.

Erkekler 35 kilometre yarışını İspanyol Alvaro Martin 2.24.30'luk derecesiyle birinci, Ekvadorlu Brian Daniel Pintado 2.24.34'le ikinci, Japon Masatora Kawano 2.25.12'yle üçüncü bitirdi.

ETİKETLER
Macaristan Atletizm
Sıradaki Haber
Beşiktaş Pendikspor maçının tekrarlanmasını talep etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:03
Uzmanlar faiz artışını olumlu buldu
16:47
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri'ne çağrıldı
16:45
Gaziosmanpaşa'da İBB'nin iptal ettiği bazı minibüs hatlarına ring seferleri konuldu
16:41
Uydu cihazıyla en uzun süre izlenen 'Caretta Caretta Tuba' 25 bin kilometre katetti
16:39
Tarımda bazı ilaçların yasaklanması arı ölümlerini azaltacak
16:31
Türkiye ilk yarıda 4,8 milyar dolar uluslararası yatırım aldı
Eski Manyas Kalesi'nin turizme kazandırılması talebi
Eski Manyas Kalesi'nin turizme kazandırılması talebi
FOTO FOKUS
'Alev savaşçıları' Çanakkale yangınında korkusuzca mücadele etti
'Alev savaşçıları' Çanakkale yangınında korkusuzca mücadele etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ