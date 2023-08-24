Dünya Atletizm Şampiyonası'nda evlilik teklifi sürprizi

Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun altıncı gününün sabah seansında erkekler ve kadınlar 35 kilometre yarışları yapıldı.
Kadınlar 35 kilometre disiplininin bitiş çizgisine gelen Slovak atlet Dominik Cerny, takım arkadaşı Hana Burzalova'nın yarışı tamamlamasının ardından diz çöküp evlilik teklifinde bulundu.
Şaşkınlığını gizleyemeyen Hana Burzalova, evlenme teklifini kabul etti.
35 kilometreyi İspanyollar domine etti
Kadınlar 35 kilometre yarışında İspanyol Maria Perez, 2.38.40'lık derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Son dünya şampiyonu Perulu Kimberly Garcia Leon 2.40.52'yle gümüş, Yunan Antigoni Ntrismpioti 2.43.22'yle bronz madalya elde etti.
Erkekler 35 kilometre yarışını İspanyol Alvaro Martin 2.24.30'luk derecesiyle birinci, Ekvadorlu Brian Daniel Pintado 2.24.34'le ikinci, Japon Masatora Kawano 2.25.12'yle üçüncü bitirdi.