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Spor
AA 02.09.2023 19:43

Down sendromlu milli sporcular Avrupa Şampiyonası için İtalya'ya gitti

Down sendromlu milli sporcular, İtalya'da 3 Eylül Pazar akşamı açılış seremonisiyle başlayacak Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Down sendromlu milli sporcular Avrupa Şampiyonası için İtalya'ya gitti
[Fotograf: AA]

Türkiye'den organizasyonda atletizm, basketbol, futsal, judo, masa tenisi ve yüzme branşlarında toplam 35 özel sporcu yarışacak.

35 özel sporcu yarışacak

Milli sporculardan yüzmede Ada Zehra Anlatıcı, Alperen Menç, İrem Öztekin, atletizmde Dilara Çevik, Ali Topaloğlu, Emirhan Akçakoca, Münevver Yılmaz, Kardelen Demir, Ramazan Ünlü, masa tenisinde Benay Balcı, Merve Peker, Erman Çetiner ve Salihcan Öztankal, basketbolda Hasan Gökhan Kotan, Emre Bolluk, Gökhan Yusuf Işık, Yunus Emre Karadal, Eren Yılmaz ve Onur Kurtulmuş, futsalda Hüseyin Dinç, Volkan Yavuzaslan, Birkan Dikici, Tahra Kavis, Hami Haldız, Mehmet Anıl Koçak, Mert Uruk, Resul Orakçı, Hacı Ömer Aslantürk, Muhammet Emin Bekgöz, Furkan Özdemir, judoda da Ahmet Ünal, Musa Alan, Talha Ahmet Erdem, Firuze Ferda Şevval Devrim ve Zeynep Sude Bilginer mücadele edecek.

3 Eylül Pazar akşamı açılış seremonisiyle başlayacak organizasyonda 21 ülkeden 514 sporcu, madalya için ter dökecek.

Şampiyona 10 Eylül Pazar günü ödül törenleriyle sona erecek.

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