Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi devam eden Dorukhan Toköz, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ay-yıldızlı takım arkadaşlarıyla iki gece birlikte kaldı.

Arkadaşlarıyla hasret gidereb milli oyuncu, milli kafilenin Diyarbakır yolculuğu öncesinde kamptan ayrıldı.