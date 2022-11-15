Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dorukhan Toköz A Milli Takım kampını ziyaret etti
[Fotograf: AA]
Trabzonsporlu milli futbolcu Dorukhan Toköz, İskoçya ve Çekya ile yapılacak hazırlık maçları için kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'nı Riva'da ziyaret etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi devam eden Dorukhan Toköz, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ay-yıldızlı takım arkadaşlarıyla iki gece birlikte kaldı.
Arkadaşlarıyla hasret gidereb milli oyuncu, milli kafilenin Diyarbakır yolculuğu öncesinde kamptan ayrıldı.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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