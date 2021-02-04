Daha önce Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun başında olduğu Ukrayna temsilcisinin Antalya kampı, Antalya'da gerçekleşiyor.

Dinamo Kiev'in A takım kafilesi 55 kişiden oluşurken, 19 ve 21 yaş altı takımları da kamp için Antalya'da bulunuyor.

Antalya kampı sürecinde şu ana kadar iki hazırlık maçı oynayan mavi-beyazlılar, ilk karşılaşmasında Bulgaristan 1. Lig takımlarından Ludogorets'e 2-1 yenildi. Ukrayna temsilcisi, Gürcistan 1. Lig ekibi Dinamo Tiflis'i ise 1-0 yendi.

Dinamo Kiev, üçüncü hazırlık maçında Bulgaristan 1. Lig takımlarından CSKA Sofya ile yarın karşılaşacak.

Ukrayna ekibinin Antalya kampı, 8 Şubat'ta sona erecek.