Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dinamo Kiev kamp için Antalya'da
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Premier Lig'de ilk sırada yer alan Dinamo Kiev'in salgın sürecinde devre arası kamp tercihi Türkiye oldu.
Daha önce Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun başında olduğu Ukrayna temsilcisinin Antalya kampı, Antalya'da gerçekleşiyor.
Dinamo Kiev'in A takım kafilesi 55 kişiden oluşurken, 19 ve 21 yaş altı takımları da kamp için Antalya'da bulunuyor.
Antalya kampı sürecinde şu ana kadar iki hazırlık maçı oynayan mavi-beyazlılar, ilk karşılaşmasında Bulgaristan 1. Lig takımlarından Ludogorets'e 2-1 yenildi. Ukrayna temsilcisi, Gürcistan 1. Lig ekibi Dinamo Tiflis'i ise 1-0 yendi.
Dinamo Kiev, üçüncü hazırlık maçında Bulgaristan 1. Lig takımlarından CSKA Sofya ile yarın karşılaşacak.
Ukrayna ekibinin Antalya kampı, 8 Şubat'ta sona erecek.
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