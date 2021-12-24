Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 16:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dimitrios Kolovetsios'tan Kayserispor'a kötü haber
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Yukatel Kayserispor Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios'un sakatlığı hakkında açıklama yaptı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Yunan stoperden kötü haber geldi. Kolovetsios'un sol diz ön çapraz bağında kopma olduğu açıklandı.
Tedavisine başlanan tecrübeli savunma oyuncusu sezonu kapattı. Bu sezon 17 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 1 gol kaydetti.
Sağlık Bilgilendirmesi pic.twitter.com/98yJy8lyp7— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) December 24, 2021
Etiketler: Kayserispor
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