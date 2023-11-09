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Spor
AA 09.11.2023 23:03

Diego Simeone'den 5 yıllık imza

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Diego Simeone'den 5 yıllık imza

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Aralık 2011'den bu yana Atletico Madrid'i çalıştıran Simeone'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

İspanyol basını, normal şartlarda Haziran 2024'e kadar geçerli sözleşmesi olan Arjantinli teknik adamın yeni sözleşmede maaşında yüzde 30 yapılmasını kabul ettiği, sezon başına yaklaşık 12 milyon euro alacağını iddia etti.

Kırmızı beyazlı takımın başında şimdiye kadar 642 maça çıkan ve kulüp tarihinde en fazla maçta teknik direktörlük yapma ünvanını elinde bulunduran Simeone, bu karşılaşmaların 380'inde galibiyetle ayrıldı.

Atletico, 53 yaşındaki Simeone ile bu zamana kadar 2 lig şampiyonluğu, 1 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Avrupa Süper Kupası kazanırken, iki kez de Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.

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