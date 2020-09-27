Derbide tribünlerdeki sessizlik sahaya da yansıdı. 12 sarı kartın çıktığı derbide 2 takım da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi.

Bu sonuçla Galatasaray bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı ve 7 puana yükseldi. Fenerbahçe ise 3 hafta sonunda puanın 5'e çıkardı.

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i de 2-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe ise ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerken, ikinci hafta maçında sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kalmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından Taylan'ın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutunu kaleci Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN 19. dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Gökhan Gönül kafayı vurdu, şutu üstten az farkla auta gitti.

NET FIRSAT GALATASARAY'DAN 20. dakikada Omar'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Arda kafayı vurdu, kaleciden seken topu Falcao tamamlamak isterken son anda Altay topu kontrol etti.

22. dakikada Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Valencia kafayı vurdu, şutu üstten auta gitti.

GALATASARAY'DAN TEHLİKE 27. dakikada Linnes'in ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

36. dakikada Galatasaray'da Feghouli topu ağlara yolladı, ama öncesinde ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

Derbide ilk yarı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

AZ FARKLA DIŞARDA 53. dakikada ceza yayında topla buluşan Deniz'in vuruşu direk dibinden auta gitti.

59. dakikada Feghouli’nin pasında Caner’den seken topu alan Belhanda’nın ceza sahası dışından yapığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

63. dakikada Lemos’un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin solunda dışarıya gitti.

ARDA VURDU ALTAY ÇIKARDI 65. dakikada Arda'nın ceza sahası içinden çektiği şutunu kaleci Altay iki hamlede kontrol etti.

YİNE ALTAY BAŞARILI 73. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutunu kaleci Altay iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kestiği ortada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Lemos topu uzaklaştıran isim oldu.

Mücadele 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 89 Ömer Bayram), Emre Kılınç, Feghouli (Dk. 70 Ryan Babel), Arda Turan (Dk. 70 Oghenekaro Etebo), Falcao (Dk. 71 Mbaye Diagne).

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan (Dk. 87 Mert Hakan Yandaş), Deniz Türüç (Dk. 78 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 65 Mbwana Samatta), Valencia

Sarı kartlar: Dk. 12 Jose Sosa, Dk. 23 Tisserand, Dk.69 Gökhan Gönül, Dk. 90+1 Luiz Gustavo (Fenerbahçe), Dk. 15 Christian Luyindama, Dk. 47 Radamel Falcao, Dk. 61 Arda Turan, Dk. 62 Taylan Antalyalı, Dk. 82 Etebo, Dk. 85 Marcao, Dk. 86 Belhanda (Galatasaray)