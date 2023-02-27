Dulkadiroğlu ilçesindeki 5 katlı binanın son katında depreme yakalanan ve babasının bedenini siper etmesiyle enkazdan sağ çıkarılabilen Muhammet Akyol, annesi ile ağabeyiyle çadır kentte yaşamını sürdürüyor.

Yaşamını yitiren babasının futbolcu olmasını istediği Uludazspor altyapı oyuncusu Akyol, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ile futbol oynamayı arzuluyor.

[Fotoğraf: AA]

Akyol, depremin son saniyelerinde uyandığını ve babasının vücudunu siper etmesinin ardından binanın yıkıldığını anlattı.

Akyol, enkaz altındayken zor nefes aldığını belirtti. Akyol, deprem nedeniyle annesi ve ağabeyinin yaralandığını söyledi.

"3 saat enkazın altında kaldık ve babama seslendik ama ses alamadık. Annem babamın eline dokundu ama babamdan ses çıkmadı. Eski bakkal vardı, o bizi kurtardı."

[Fotoğraf: AA]

"Babam, futbolcu olmamı çok istiyordu"

Akyol, babasının canını feda ederek annesini, ağabeyini ve kendisini hayata bağladığını dile getirdi.

"Kahramanım." dediği babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Babamın, benim futbolcu olmamla ilgili hayali vardı. Babam küçükken altyapıda oynamış. Seçilmiş ama dedem oynamasına izin vermemiş. Babam, futbolcu olmamı çok istiyordu. Şimdi sıra bende. Futbolcu olmak istiyorum. Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile futbol oynama hayalim de var. Kerem ağabeyin hayranıyım ve onu çok seviyorum. Onunla futbol oynamak ve görüşmek istiyorum. Gelecekte Galatasaray'da büyük bir futbolcu olmak istiyorum."