Takıma verilen 3 günlük izinde İstanbul'dan arabasıyla Hatay'a giden ve 7. günde kurtarma çalışmalarına katılan Shukurov, yaşadığı duygu dolu anları anlattı.

Hatay'a gittiğini kimseye söylemeyen, Özbekistan'dan gelen kurtarma ekiplerinin yeleklerinden giyerek enkazlarda çalışan Shukurov, İstanbul'a döndükten sonra bunu kulüp yetkilileriyle paylaştı.

Fatih Karagümrük’ün iletişim ekibi, Özbek oyuncunun enkaz bölgesindeki kurtarma çalışmalarından video yayımlayarak kendisine teşekkür etti. Bu video sosyal medyada da büyük beğeni kazandı.

Kardeşlerimiz için burdayız. Acınız acımızdır!

We are here for our relatives. Your pain is our pain! pic.twitter.com/m5VPF467Oj