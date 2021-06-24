Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 16:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deplasman golü kuralı kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
UEFA, 2021-2022 sezonu itibarıyla deplasman golü kuralının kaldırıldığını açıkladı.
UEFA, futbolda yeni bir karara imza attı. UEFA organizasyonlarında deplasman golü kuralı 2021-22 sezonu itibariyle kaldırılacak.
Gelecek sezondan itibaren, UEFA bünyesindeki kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralı geçerli olmayacak.
İki takımın iki ayakta aynı sayıda gol atması durumunda karşılaşmalar doğrudan 15'er dakikalık iki uzatma devresine, eşitliğin bozulmaması halinde penaltı vuruşlarına taşınacak.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi
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