Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizlispor'un kader maçı
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in 39. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, galip gelememesi halinde lige veda eden ilk takım olacak.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Ligde son 4 haftaya 28 puanla son sırada giren yeşil-siyahlı ekibin yarınki müsabakada kazanamaması halinde Süper Lig'den düşmesi kesinleşecek.
Yeşil-siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı Marvin Bakalorz yarın forma giyemeyecek.
Geçen sene Yukatel Denizlispor'da görev yapan teknik direktör Bülent Uygun'un çalıştırdığı 42 puanlı Çaykur Rizespor, son 4 haftaya düşme hattındaki Kasımpaşa'nın 5 puan önünde 13. sırada girdi.
Ligin ilk yarısındaki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.
Etiketler: Çaykur Rizespor Denizlispor Süper Lig
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