Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 06:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Darüşşafaka Lassa Avrupa defterini kapattı
[Fotograf: AA]
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu L Grubu 6. hafta maçında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda İspanya’nın Lenovo Tenerife ekibine 75-71 yenildi.
Santiago Martin Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 önde bitiren Lenovo Tenerife, devre arasına da 39-28 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı indiren konuk takım, final periyoduna 54-52 geride girdiği mücadeleden 75-71 galip ayrıldı.
Lenovo Tenerife, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grup lideri olarak çeyrek finale kaldı. Darüşşafaka Lassa ise grubu 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayarak elendi.
Etiketler: Basketbol
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