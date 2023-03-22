Santiago Martin Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 önde bitiren Lenovo Tenerife, devre arasına da 39-28 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı indiren konuk takım, final periyoduna 54-52 geride girdiği mücadeleden 75-71 galip ayrıldı.

Lenovo Tenerife, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grup lideri olarak çeyrek finale kaldı. Darüşşafaka Lassa ise grubu 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayarak elendi.