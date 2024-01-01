Puslu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 01.01.2024 10:00

Darüşşafaka Lassa Almanya deplasmanında

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında 2 Ocak Salı günü deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen ile karşılaşacak.

Darüşşafaka Lassa Almanya deplasmanında
[Fotoğraf: AA arşiv]

Ludwigsburg şehrindeki MHP Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor 2'den yayımlanacak.

Turnuvanın normal sezonunda C Grubu'nda yer alan yeşil-siyahlı takım, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Grubunu İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ve Fransa ekibi Cholet Basket'in ardından 3. tamamlayan Darüşşafaka, yoluna play-in turunda devam etti.

MHP Riesen ise D Grubu'nu üçer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada bitirdi.

Grubunu ikinci sırada tamamladığı için Alman ekibi ev sahibi avantajını elinden bulunduruyor. Üç maç üzerinden oynanacak play-in'de 2 galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.

Eşleşmede ikinci maç 10 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü müsabaka 16 Ocak Salı günü Almanya'da oynanacak.

ETİKETLER
Basketbol
Sıradaki Haber
Gündüz sanayide gece ringde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:20
'Dünya gelecek yıl Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birinin ölümüyle yüzleşecek'
10:19
Şanlıurfa'da aranan 32 kişi yakalandı
10:10
Erzincan Valisi Hamzaoğlu güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
10:10
Edirne'de yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metre
10:00
Dere yataklarındaki kirlilik sel riskini artırıyor
09:47
İran’da silahlı soygun suçundan yargılanan 5 kişi idam edildi
İsveç'te yüzlerce kişi kutlama değil Gazze için toplandı
İsveç'te yüzlerce kişi kutlama değil Gazze için toplandı
FOTO FOKUS
2024'ün ilk gününde İstanbul'da büyük yürüyüş
2024'ün ilk gününde İstanbul'da büyük yürüyüş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ