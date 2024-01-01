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Spor
DHA 01.01.2024 09:50

Gündüz sanayide gece ringde

Erzurum'da baba mesleği olan kaynakçılık yapan 2023 Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonu Emirhan Çalışır, gündüz sanayide gece de ringde ter döküyor.

Gündüz sanayide gece ringde

Pasinler ilçesinde yaşayan Pınar-Nevzat Çalışır çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Erzurum Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Emirhan Çalışır, 6 yıldır yaptığı kick boksta büyük başarılara imza attı.

İstanbul'da bu yıl mayıs ayında düzenlenen 8. Turkish Open Wako Dünya Kupası'nda kick light kategorisinde 63 kiloda birinci, light contact kategorisinde ise üçüncü oldu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

2022 yılında Ordu'da yapılan Türkiye şampiyonasında ikincilik, 2023 yılında Urfa'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında üçüncülük ve 2023 yılında Mardin'deki Türkiye şampiyonasında ikincilik ve üçüncülük elde eden Çalışır, geçen yıl yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takıma girmeyi 1 puanla kaçırdı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Çalışır, hedefinin bu yıl milli formayı giymek olduğunu söyledi.

"İlçede kaynakçı dükkanında çalışıyorum. Aynı zamanda Erzurum Teknik Üniversite'nin spor bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Ortaokulda yıllarında okulumuza gösteri amaçlı gelen kick boks sporcularından etkilenip bu sporu yapmaya başladım. Bir dönem antrenörüm olmadığı için evimizin bahçesine oto lastiği ve halıdan torba demirden de vurkaç gibi çeşitli düzenekler kurup, antrenman yaptım. Hedefim her sporcu gibi önce milli formayı giymek ve ardından olimpiyatta ülkemi en iyi şekilde temsil etmek."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Erzurum Büyükşehir Belediye'nin sporcusu olan Emirhan Çalışır, son olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sporun 'Enleri'nde plaket aldı.

Çalışır, antrenörleri Cebrail Gençoğlu ve Emre Şahin gibi hem dünya hem de Avrupa'da derece yaparak başarıdan başarıya koşmak istediğini ifade etti.

"Yoğun çalışıp giyeceğim ay-yıldızlı formayla uluslararası organizasyonlara katılıp bu sporun en zirvesinde olacağım."

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