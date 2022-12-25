Kulüpten yapılan açıklamada, sol omzundaki kısmi çıkık sonrası 4 maç kaçıran Curry'nin sağlığının iyiye gittiği ve durumunun 2 hafta sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu bulunan ve 2 kez normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen 34 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 30 sayı, 6,8 asist, 6,6 ribaunt ortalamalarıyla oynuyordu.

Son şampiyon Warriors, 15 galibiyet ve 18 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 11. sırasında yer alıyor.