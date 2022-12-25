Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe, ilk devrenin son maçında Bodrumspor karşısında
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu ilk yarı mücadelesi yarın İzmir'deki Göztepe-Bodrumspor maçıyla tamamlanacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Göztepe'nin cezası nedeniyle ev sahibi ekip taraftarları müsabakayı takip edemeyecek. Çıkan olaylar nedeniyle hükmen mağlup ilan edildiği Altay maçı hariç son 3 iç saha maçını kayıpsız geçen Göztepe, haftaya 24 puanla 11. sırada girdi.
İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Emir Ortakaya yarın forma giyemeyecek.
Kalesini gole kapattığı son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Bodrumspor, 29 puanla üst sıralardaki mücadelesini sürdürüyor.
Etiketler: Göztepe
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