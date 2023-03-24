Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 02:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Cristiano Ronaldo'dan dünya rekoru
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Portekiz - Lihtenştayn karşılaşmasında forma giyen Cristiano Ronaldo dünyada en fazla milli maça çıkan futbolcu oldu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası J Grubu'nda Portekiz sahsında Lihtenştayn'ı konuk etti.
Portekiz, mücadeleyi Joao Cancelo'nun 8, Bernardo Silva'nın 47, Cristiano Ronaldo'nun 51 (penaltıdan) ve 63. dakikalarda attığı gollerle 4-0 kazandı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Ronaldo, futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan (197) oyuncusu oldu. Yeni bir rekora imza atan 38 yaşındaki futbolcu, böylece dünyada en fazla milli maça çıkan oyuncu unvanının sahibi oldu.
Etiketler: Cristiano Ronaldo
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