Kırmadığı rekor, almadığı ödül kalmadı. Kazandığı başarılar onu futbolda ve takım sporlarındaki ilk milyarder yaptı.

Forbes dergisinin açıkladığı rapora göre, geçtiğimiz yıl 105 milyon dolar gelir elde eden Ronaldo, kariyeri boyunca toplam 1 milyar dolarlık kazancı geçti.

Juventus'tan yıllık 30 milyon euro kazanan Portekizli oyuncu 1 milyar dolarlık kazancı geçen ilk futbolcu oldu.

Tarihin ilk milyarder futbolcusu olan yıldız oyuncu, kariyeri boyunca en fazla kazanan üçüncü sporcu olarak dikkat çekiyor.

Bu alanda Ronaldo'nun önünde Tiger Woods ve Floyd Mayweather bulunuyor.