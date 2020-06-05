Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yönetim kurulu, Akyazı Stadyumu'nda online olarak bir toplantı gerçekleştirdi.

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Trabzon'da bulunan yönetim kurulu üyelerimizin stadyumdan katıldığı toplantıya Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp ve şehir dışındaki diğer yönetim kurulu üyelerimiz video konferans yöntemiyle iştirak etti. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimiz toplantıda gündeme dair konuları değerlendirdi."

Trabzonspor Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Akyazı Stadyumu'nda taktiksel ağırlıklı hazırlık maçı gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

Karşılaşmayı, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Yarını izinli geçirecek takım, pazar günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]