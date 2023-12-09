Cristiano Ronaldo 1200. maçında 868. golünü attı

Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında Al Nassr'ın Al Riyadh'ı ağırladığı mücadeleye ilk 11'de başladı.
Al Nassr'ın 4-1 kazandığı maçta takımının ilk golünü atan 38 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını da 868'e yükseltti.
Futbol kariyerindeki 1200. maçına çıkan Ronaldo'nun istatistikleri şöyle:
Sporting Lizbon: 31 maç 5 gol
Manchester United: 346 maç 145 gol
Real Madrid: 438 maç 450 gol
Juventus: 134 maç 101 gol
Al Nassr: 46 maç 39 gol
Portekiz Milli Takımı: 205 maç 128 gol
Toplam: 1200 maç 868 gol