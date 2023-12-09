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Spor
AA 09.12.2023 14:35

Cristiano Ronaldo 1200. maçında 868. golünü attı

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1200. maçına çıktı.

Cristiano Ronaldo 1200. maçında 868. golünü attı

Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında Al Nassr'ın Al Riyadh'ı ağırladığı mücadeleye ilk 11'de başladı.

Al Nassr'ın 4-1 kazandığı maçta takımının ilk golünü atan 38 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını da 868'e yükseltti.

Futbol kariyerindeki 1200. maçına çıkan Ronaldo'nun istatistikleri şöyle:

Sporting Lizbon: 31 maç 5 gol

Manchester United: 346 maç 145 gol

Real Madrid: 438 maç 450 gol

Juventus: 134 maç 101 gol

Al Nassr: 46 maç 39 gol

Portekiz Milli Takımı: 205 maç 128 gol

Toplam: 1200 maç 868 gol

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