Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde etkinlikler devam ediyor.

Binicilik alanına gelen yüzlerce çocuk, Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) organizasyonuyla at binme deneyimi yaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Güvenlik önlemlerinin alındığı ve uzman eğitmenlerin eşliğinde atlara binen çocuklar, hem hayvan sevgisini tadıyor hem de heyecanlı dakikalar geçiriyor.

TJK eğitmenlerinden ve Türkiye'nin ender kadın jokeylerinden olan Serap Göz, yaptığı açıklamada, "Atalarımızdan gelen atçılığı çocuklarımızla paylaşmak istedik. Atçılığı çocuklara tanıtmak istedik. TJK olarak yaklaşık 7 yıldır ücretsiz olarak engelli çocuklara atlı terapi eğitimi veriyoruz. Festivale gelen bütün çocuklarımızı atlarla buluşturacağız." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Atlarla gezen çocuklar da çok eğlendiklerini ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Vatandaşların ücretsiz olarak katılabildikleri festival, 12 Haziran Pazar gününe kadar sürecek.

[Fotoğraf: AA]

Zeynep Safiye Baki Nalcıoğlu: Festivalimiz çok güzel devam ediyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Safiye Baki Nalcıoğlu, ilk 2 gününde öğrencilerin yoğun katılım sağladığı festivalin güzel etkinliklere sahne olduğuna değindi.

"Festivalimiz çok güzel devam ediyor. 12 Haziran Pazar gününe kadar sürecek. Çocukları, gençleri ve yetişkinleri festivalimize davet ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Alanın yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Zeynep Safiye Baki Nalcıoğlu, "Çocuk oyunlarımız, geleneksel sporlarımız, el sanatlarımız, dünya mutfağından lezzetlerimiz, halk müzikleri ile konserlerimiz var. Etkinliğimize herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Nalcıoğlu, festivale 2 yıl ara verildiğini hatırlattı.

"Organizasyonumuza verilen 2 yıl arada vatandaşlarımız çok özlemiş. Biz de onları çok özledik. Aslında biz bu 2 yılda boş durmadık. Afet zamanlarında Antalya, Muğla, Kastamonu ve Sinop'a giderek okul etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Geleneksel sporlarımız ve oyunlarımızla çocuklarımızı buluşturduk. Bugün ziyaretçilerimizle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Geleneksel çocuk oyunları alanı çok canlı. Ailelerin de en yoğun ilgi gösterebileceği alan. Kent merkezlerinde artık aileler birbirleriyle zaman geçirmekte zorlanıyor. Dört gün boyunca ailelerin birbirleriyle zaman geçirmesi, kültür aktarımı yapması ve deneyimleyerek paylaşım yapması için çok güzel bir fırsat. Çok güzel etkinliklerimiz var."