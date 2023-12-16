Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı çıkışını sürdürmek istiyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3'üncü sezona istediği gibi başlayamayan yeşil-kırmızı ekip, geride kalan 11 haftada 7 yenilgi, 4 galibiyetle 9. sırasında yer alıyor.

Cizre Belediyespor, son 5 haftada elde ettiği 3 galibiyetle çıkışa geçti.

Hedef ilk 5

Kulüp Başkanı Süleyman Çağlı, yeni açılan salonlarının dolmasıyla seri galibiyetler alacaklarını aktardı.

Son haftalarda takımın kendine geldiğini ve galibiyetler almaya başladıklarını kaydeden Çağlı, 13 puanla 9. sırada yer aldıklarını, hedeflerinin ilk 5 arasına girmek olduğunu bildirdi.

"Bunu başarabilecek gücümüz var. Pazar günü sahamızda Develi Belediyesi'ni yenerek çıkışımızı sürdürmek amacındayız. Artık sahamızdaki maçlarda seyircimiz salonu dolduruyor, bu da bizim için avantaj. Takımımıza güveniyoruz, sahamızda oynayacağımız tüm maçları seyircilerimizin de desteğiyle kazanmak istiyoruz."

Başantrenör Nuri Şahin ise takımın son haftalarda bir çıkış içerisinde olduğunu belirtti.

"Çok iyi çalışıyoruz. Bu son haftalardaki başarılı sonuçları sürdürme ve ligi son iki yılda olduğu gibi iyi bir konumda bitirme hedefindeyiz. Bu formu lig sonuna kadar sürdürürsek, ki bunun için çalışıyoruz, ligi de istediğimiz yerde bitiririz."

Oyuncu Görkem Yazgan da takımın son haftalarda iyi bir çıkış yakaladığını, yarınki maçı da alarak bu çıkışı sürdürmek istediklerini kaydetti.

Yazgan, ilk haftalarda fikstürün de dezavantajlarını yaşadıkları için istedikleri sonuçları alamadıklarını anlattı.

"Takım iyi durumda. İyi çalışıyoruz ve yarınki maça da hazırız. Şu an bizim için her şey iyi gidiyor. Biz de bu iyi süreci sürdürmek istiyoruz. Devreyi yenilmeden bitirme hedefindeyiz. İkinci yarıda alacağımız sonuçlarla play-off'lara katılmak istiyoruz."

Nazlı Demir: Kulüp yönetimi iyi bir kadro kurdu

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, takımın ilçede bir marka değerine ulaştığını, başarıları kalıcı hale getirmek için belediye olarak takımın yanında yer aldıklarını söyledi.

Demir, ligin ilk maçlarında takımın iyi başlayamadığını fakat son 5 maçın 3'ünü kazanarak iyi bir çıkış yakaladığını dile getirdi.

"Cizre genç nüfusu ile Türkiye'nin zengin ilçelerinden biri. Nüfusun yüzde 50'si 18 yaşın altında. Gençliği spora teşvik etmek anlamında başlatılan bir çalışmanın ürünü aslında Cizre Belediyesi Voleybol Takımı. Bizim için çok önemli, kıymetli gençlerimizi spora teşvik etmek, yönlendirmek anlamında çok büyük bir değeri var. Amacımız burada gençlerimizi spora yönlendirerek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Cizre Belediyesi olarak da takımın her zaman tam destekçileriyiz, yanlarındayız. Kulüp yönetimi iyi bir kadro kurdu. Takımımız eminim çok daha iyi noktalara gelecek."

Cizre Belediyespor'un yeni açılan salonla taraftarların desteğini arkasına alarak yarın oynanacak maçı da kazanacağına inandığını aktaran Demir, takıma başarılar diledi.