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Chelsea'de Kai Havertz koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Kai Havertz'in, koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Bayer Leverkusen'den transfer edilen 21 yaşındaki Alman oyuncuya yapılan Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Havertz'in kendini karantinaya aldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu da vurgulandı.
Bu sezon Chelsea formasıyla 7 karşılaşmada görev alan Havertz, 1 kez ağları sarstı.
Etiketler: Koronavirüs Premier LigSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 23:45
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