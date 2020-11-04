Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, sözlerine 5 gün önce İzmir'de meydana gelen depremi hatırlattı.

"Cuma günü depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. İnanıyorum ki bu yaraları hep birlikte güçlü bir şekilde saracağız. Rabbim, milletimizi ve insanlığı bu tür felaketlerden korusun. Duamız ve temennimiz bu."

"Başakşehir, bu zor günlerde bizi çok mutlu etti"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, alınan galibiyetten dolayı gurur duyduklarını aktardı.

"Bugün Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, bu zor günlerde bizi çok mutlu etti. Şampiyonlar Ligi, en prestijli organizasyonlardan bir tanesi. Bu çerçevede takımımızın aldığı sonuç gurur verici."

"Sporcularımızı, hocamızı ve Başakşehir camiamızı tebrik ediyorum"

Bakan Kasapoğlu, turuncu-lacivertli ekibin taktiksel anlamda üstün bir oyun sergilediğini aktardı.

"Böyle bir sonucun ortaya çıkması apayrı bir gurur. Başakşehir'in bugün aldığı bu galibiyet, spor tarihimizde çok önemli bir yer kaplayacağına inanıyorum. Temsilcimizin bundan sonraki maçlarda da bu performansı sürdüreceğine inanıyorum. Başta sporcularımızı, hocamızı ve Başakşehir camiamızı tebrik ediyorum."