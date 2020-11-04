Başakşehir grupta ilk kez gol sevinci yaşarken, aynı zamanda hem gruptaki ilk puanlarını aldı hem de tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini elde etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda tarih yazan Medipol Başakşehir'in gollerini 13. dakikada Demba Ba ile 40. dakikada Edin Visca kaydetti.

Manchester United'ın tek golünü ise 43. dakikada Anthony Martial attı.

Başakşehir bu galibiyetle puanını 3'e yükseltirken, gruptaki ilk yenilgisini alan Manchester United 6 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, gruptaki dördüncü maçını 24 Kasım Salı günü deplasmanda Manchester United ile oynayacak.

Grubun diğer maçında ise Leipzig ile PSG Almanya'da karşı karşıya geliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

MANCHESTER UNITED TEHLİKELİ GELDİ 10. dakikada etkili paslaşmalar sonrası Luke Shaw sol çaprazdan şutunu çekti, yerden giden top ters taraftaki direğin hemen yanından auta çıktı.

VISCA VURDU 11. dakikada Deniz Türüç'ten pası alan Edin Visca ceza yayının gerisinden sert vurdu, top az farkla üstten dışarı gitti.

GOL - DEMBA BA ATTI 13. dakikada Başakşehir, İngiliz ekibinin tüm hatlarıyla yüklendiği Visca'yla topu kaptı. Onun uzun pasıyla Demba Ba orta alandan bomboş durumda hareketlendi ve ceza alanına girerken karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşla ağları sarstı. 1-0

BAŞAKŞEHİR İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI 33. dakikada Visca'nın pasıyla sol kanattan iyi bindiren Bolingoli kale alanına doğru nefis bir orta kesti. Gerilerden gelen Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Henderson çizgi üzerinde topu kontrol etti.

GOL - FARK İKİYE ÇIKTI 40. dakikada Deniz Türüç rakip yarı alandaki baskısıyla topu kaptı. Sol kanattan ceza alanına girerken yerden ortasını yaptı. Demba Ba'nın atladığı topa arka tarafta, gerilerden gelen Edin Visca çok sert vurdu ve farkı ikiye çıkardı.: 2-0

GOL - FARKI 1'E İNDİ 43. dakikada Manchester ilk etkili pozisyonunda golü buldu. Sol kanattan Luke Shaw'un ortasına kale alanının önünde iyi yükselen Martial, kafayla topu köşeden ağlara yolladı. 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-1 önde tamamladı.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

MERT ÇIKARDI 56. dakikada Bruno Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta barajı geçen topu Mert Günok müthiş bir hamleyle çıkarmayı başardı.

BAŞAKŞEHİR'DEN ETKİLİ ATAK 58. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün ortasında penaltı noktası üzerindeki Aleksic'i aşan top savunmadan sekti. Ceza alanı ön çizgisindeki İrfan Can'ın gelişine vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.

MANU ETKİLİ GELDİ 60. dakikada Manchester atağında Bruno Fernandes ceza alanı dışından yerden vurdu, savunmamızdan seken top bir an için Mert'i yanılttı ancak hızla kalesine dönen Mert Günok topu kontrol etmeyi başardı.

81. dakikada atılan uzun pasta rakibinden topu kapan Gulbrandsen, Manchester United ceza sahasına girdi. Dar açıdan, önündeki rakibine rağmen sert bir şut attı, Maguire'a çarpan top kornere gitti.

KRİTİK DOKUNUŞ 90+2. dakikada Epureanu, Başakşehir'e hayat verdi! Manchester United sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Arka direkte Maguire'ın indirdiği topa Mehmet Topal ters bir dokunuş yaptı. Epureanu kaleye giden topu çizgi üzerinden son anda çıkardı.

Zorlu mücadeleyi Başakşehir 2-1 kazandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan (Dk. 87 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci (Dk. 90 Carlos Ponck), Visca, Aleksic, Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 79 Fredrik Gulbrandsen)

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka (Dk. 76 Timothy Fosu-Mensah), Tuanzebe (Dk. 46 Scott McTominay), Maguire, Shaw, Matic, Van de Beek (Dk. 61 Paul Pogba), Mata (Dk. 61 Edinson Cavani), Bruno Fernades, Martial, Rashford (Dk. 76 Mason Greenwood)

Goller: Dk. 13 Demba Ba, Dk. 40 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 43 Anthony Martial (Manchester United)

Sarı kartlar: Dk. 20 Axel Tuanzebe (Manchester United), Dk. 87 Martin Skrtel (Medipol Başakşehir)