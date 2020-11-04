Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Londra'daki Emirates Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Martin Margaritov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

UEFA'dan Erol Ersoy'a görev

UEFA gözlemcisi Erol Ersoy, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda yarın Almanya'nın Hoffenheim ile Çekya'nın Liberec takımları arasında maçta görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Almanya'nın Sinsheim şehrindeki Rhein Neckar Stadı'nda saat TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev alacak.