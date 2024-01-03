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Spor
AA 03.01.2024 20:37

Cezayirli futbolcu Youcef Atal'a "nefreti kışkırtma" suçundan hapis cezası verildi

Fransa temsilcisi Nice'te forma giyen Youcef Atal, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası paylaştığı video nedeniyle 8 ay ertelemeli hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Cezayirli futbolcu Youcef Atal'a "nefreti kışkırtma" suçundan hapis cezası verildi

Ülke basınında yer alan haberlere göre Nice Ceza Mahkemesi, Cezayirli futbolcu Atal'ı "din temelli nefreti kışkırtma" suçundan cezalandırdı.

Nice Savcılığı, "Yahudiler için kara bir gün" çağrısında bulunulan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan ve daha sonra silen 27 yaşındaki oyuncu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Geçen kasım ayında gözaltına alınan Atal, barış mesajı vermek istediğini ve paylaşmadan önce videonun tamamını izlemediğini belirtmişti.

Nice, paylaşımından dolayı özür de dileyen Atal'ı süresiz olarak kadro dışı bırakmıştı.

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