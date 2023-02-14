Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cenk Tosun'dan depremzede çocuğa destek mesajı
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden depremzede çocuk için mesaj yayımladı.
Antalya'da tedavi altına alınan depremzede Cavit adına gönderilen mesaja yanıt veren tecrübeli oyuncu, şu paylaşımda bulundu:
"Cavit kardeşim, sen bizim mucizemizsin. Formayı hallediyorum, eski gücüne kavuşunca da maça bekliyoruz seni. Seni çok öpüyorum canım kardeşim."
Cavit kardeşim, sen bizim mucizemizsin. Formayı hallediyorum, eski gücüne kavuşunca da maça bekliyoruz seni. Seni çok öpüyorum canım kardeşim. https://t.co/Cgzu642zBo pic.twitter.com/LmqPCpgyja— Cenk Tosun (@CenkTosun_) February 13, 2023
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