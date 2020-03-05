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Cenk Tosun Everton'a döndü
[Fotoğraf: AA]
İngiltere Premier Lig'de kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace'ta antrenmanda dizinden sakatlanan Cenk Tosun, Everton'a döndü.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, sakatlığı sezon sonuna kadar sürme ihtimali olan 28 yaşındaki milli forvetin tedavisine, Everton'da devam edilecek.
Devre arasında Everton takımından Crystal Palace'a kiralanan Cenk Tosun, 5 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Crystal Palace EvertonSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 16:35
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