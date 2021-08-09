Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cengiz Ünder attı, Marsilya geriden gelerek kazandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) yeni sezonun ilk haftasında Marsilya, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Marsilya'nın ilk golü milli oyuncu Cengiz Ünder'den geldi.
Ligue 1'de 2021-22 sezonunun ilk haftasının kapanış maçında Montpellier, Olympique Marsilya'yı ağırladı.
Ev sahibi takım, Peres'in (kendi kalesine) 30 ve Laborde'un 34. dakikadaki golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
Geri dönüşün fitilini ateşledi
68. dakikada Marsilya formasıyla ilk golünü atan Cengiz Ünder, geri dönüşün fitilini ateşledi. Olympique Marsilya, Payet'nin 75 ve 80. dakikada kaydettiği gollerle 3-2 öne geçti.
89. dakikada sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yaklaşık 15 dakika ara verilen karşılaşma, Olympique Marsilya'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
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