Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 09.07.2023 13:15

Cedi Osman'ın takımı Spurs başantrenörü Popovich ile sözleşme yeniledi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın da yeni sezonda formasını giyeceği San Antonio Spurs, 74 yaşındaki başantrenörü Gregg Popovich ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Cedi Osman'ın takımı Spurs başantrenörü Popovich ile sözleşme yeniledi
[Fotoğraf: Reuters arşiv]

NBA'den yapılan açıklamada, "San Antonio Spurs bugün başantrenör Gregg Popovich'in beş yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp politikası uyarınca, sözleşmenin şartları açıklanmadı." ifadeleri yer aldı.

Spurs'ın başına 1999 yılında geçen Popovich, görev süresi boyunca takımını; 1999, 2003, 2005, 2007 ve 2014'te olmak üzere toplamda beş NBA şampiyonluğuna taşıdı.

Popovich, başantrenörlük kariyerinde 1366 normal sezon galibiyetiyle NBA'de en fazla maç kazanan başantrenör rekorunu da elinde bulunduruyor.

Muhabir : Fatih Erel

ETİKETLER
NBA ABD
Sıradaki Haber
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:26
Yolda kalan ambulansı itfaiye kurtardı
14:11
Anadolu Otoyolunun Kocaeli geçişinde bağlantı yolu çalışması başlatıldı
14:08
Düzce'de sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı
13:34
Somali'de Eş-Şebab'a operasyon: 40'tan fazla ölü
13:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay mesajı: Siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmaması gerekiyor
13:41
Sağlık Bakanı Koca: Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
FOTO FOKUS
Zonguldak'ta heyelan anı kamerada
Zonguldak'ta heyelan anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ