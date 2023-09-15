Açık 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.09.2023 14:43

Çaykur Rizespor Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak
[Fotograf: AA]

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde milli ara öncesinde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Rize temsilcisi, 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

John Mary, kadroda yok

Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde John Mary, kadroya dahil edilmedi. Yeni transferler Martin Minchev, Casper Höjer, Adolfo Gaich ve Jonjo Shelvey ise kadroda yer aldı.

Ankara'daki çalışmalarının ardından Konya'ya giden yeşil-mavililer, son hazırlıklarını Konyaspor Tesisleri'nde tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

ETİKETLER
Çaykur Rizespor Konyaspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Milot Rashica: Formasını en çok giymek istediğim kulüpteyim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:26
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a lojistik destek sağlayan 12 kişi yakalandı
15:24
Avrupa Merkez Bankası'nın gündeminde faiz indirimi bulunmuyor
15:25
10 ilde zehir tacirlerine dev operasyon: 265 gözaltı
15:18
Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarıldı
15:19
ASELSAN ile SSB arasında sözleşme imzalandı
15:14
Tekirdağ'da orman yangını
Dev balina köpek balığı kıyıya vurdu
Dev balina köpek balığı kıyıya vurdu
FOTO FOKUS
Kamyondan düşen cam damacanalar trafiği kilitledi
Kamyondan düşen cam damacanalar trafiği kilitledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ