Çaykur Rizespor Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde milli ara öncesinde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Rize temsilcisi, 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

John Mary, kadroda yok

Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde John Mary, kadroya dahil edilmedi. Yeni transferler Martin Minchev, Casper Höjer, Adolfo Gaich ve Jonjo Shelvey ise kadroda yer aldı.

Ankara'daki çalışmalarının ardından Konya'ya giden yeşil-mavililer, son hazırlıklarını Konyaspor Tesisleri'nde tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.