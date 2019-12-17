Çaykur Rizespor kupada son 16 turuna yükseldi17 Aralık 2019 Salı 19:59 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 20:01
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, son 16 turuna yükseldi.
53. dakikada Yılport Samsunsporlu futbolcu Enes İslam İlkin, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
55. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Konuk ekibin kullandığı köşe atışında, Chatziisaias'ın ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu arka direkte Scepovic ağlara gönderdi: 0-1
87. dakikada Yılport Samsunspor skora denge getirdi. Ev sahibi takımın atağında, Oğuz Gürbulak'ın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'den seken topu Ahmethan Köse, plase bir vuruşla filelere yolladı: 1-1
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Kaypnak: AA