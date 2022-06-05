Trabzon'daki Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan müsabaka saat 16.00'da başladı.

Birinci set sonucu: Türkiye 25-22 Portekiz

Portekiz karşısında ilk set #FileninEfeleri'nin!



Set Sonucu: (1) Türkiye 25-22 Portekiz (0) pic.twitter.com/Yi156Wsxlu — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 5, 2022

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Slovakya'yı 3-0, ikinci karşılaşmasında ise Portekiz'i 3-1 yenmişti. Üç grupta ilk sırayı alan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, dörtlü final etabında Hırvatistan'da karşı karşıya gelecek.

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2023'te FIVB Milletler Ligi biletini alacak.