Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayan mücadele TRT 1, trtizle.com ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor.

Müsabakayı Malta Futbol Federasyonundan hakem Trustin Farrugia Cann yönetiyor.

Millilerin karşılaşmasını TRT Radyo 1'den de naklen takip edebilirsiniz...

Türkiye 605. maçına çıktı

Milliler, Faroe Adaları karşılaşmasıyla birlikte 605. defa sahaya çıktı. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 327'si resmi, 277'si özel 604 maçta biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet aldı, 144 defa berabere kaldı, 230 kez de rakiplerine yenildi.

Milli Takım bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 808 gol atarken, kalesinde 868 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 604 karşılaşmanın 521'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Faroe Adaları ile ikinci maç

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında ilk ve tek maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi. Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Trustin Farrugia Cann, Luke Portelli, Edward Spiteri (Malta)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Enes Ünal.

Faroe Adaları: Nielsen, Davidsen, Askhham, Faero, Joensen, Jonsson, Hasson, Gunnar Vatnhamar, Solvi Vatnhamar, Rolantsson, Johannesen

A Milli Takım'ın kadrosu

A Milli Takım'ın kadrosu şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford).