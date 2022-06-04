Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 18:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
CANLI | Türkiye-Bulgaristan
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde 3. maçına Bulgaristan ile karşılaşıyor. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor
Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı.
Birinci set sonucu: Türkiye 25-19 Bulgaristan
Ligde üçüncü müsabakasını Bulgaristan'la oynayacak ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0 yendi, ikinci karşılaşmasında ise Çin'e 3-1 kaybetti.
Belçika ise ilk iki maçında Sırbistan ve İtalya'ya 3-1'lik skorlarla yenilmişti.
Etiketler: A Milli Kadın Voleybol Takımı Bulgaristan
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