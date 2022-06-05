Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 18:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
CANLI | Türkiye-Belçika
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ilk haftanın son maçında Belçika'yı konuk ediyor.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 19.10'da başladı. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
Birinci set sonucu: Türkiye 15-25 Belçika
Ligde üçüncü müsabakasını Bulgaristan'ı 3-0 yenen ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0 yendi, ikinci karşılaşmasında ise Çin'e 3-1 kaybetti.
Belçika ise ilk iki maçında Sırbistan ve İtalya'ya 3-1'lik skorlarla yenildi.
Etiketler: A Milli Kadın Voleybol Takımı
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