Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 19.10'da başladı. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Birinci set sonucu: Türkiye 15-25 Belçika

Ligde üçüncü müsabakasını Bulgaristan'ı 3-0 yenen ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0 yendi, ikinci karşılaşmasında ise Çin'e 3-1 kaybetti.

Belçika ise ilk iki maçında Sırbistan ve İtalya'ya 3-1'lik skorlarla yenildi.