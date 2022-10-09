Ampute Futbol Milli Takımı, müzesindeki tek eksik olan Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı.

TRT Spor'dan naklen yayınlanan mücadele saat 20.00'de Nef Stadı'nda başladı. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da stadyumdan takip ediyor.

Ay yıldızlılar, İstanbul'da düzenlenen organizasyonun grup maçlarında 2 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Milliler, Fransa'yı 3-0, Liberya'yı 5-0 yenmiş, Haiti ile 1-1 berabere kalmıştı. Son 16 turunda Meksika'yı 5-0’la geçen milliler, çeyrek finalde Fas'ı 4-1 mağlup etmişti.

Ay yıldızlılar yarı finalde Özbekistan'ı da tek golle yenerek kupa hedefi doğrultusunda önemli bir rakibini daha saf dışı bırakmıştı.

Ampute Milli Takımı şampiyonluk için, Haiti’yi 4-2 mağlup eden Angola ile karşılaşıyor.

2018'de dünya ikinciliği elde ettiler

İlk kez 2017'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan ay-yıldızlılar, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etmişti.

Ampute Futbol Milli Takımı, 2018'de Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıktı ancak penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenilmişti.

Türkiye ile Angola arasında oynanacak Dünya Kupası finali, bu maçın rövanşı niteliği taşıyor.

Üst üste iki Avrupa şampiyonluğu

Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak, tarihi bir başarı göstermişti.