CANLI | Arjantin-Avustralya
2022 FIFA Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Arjantin, son 16 turunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor.
Ahmed Bin Ali Stadı'nda saat 22.00'de başlayan mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiyor.
35. dakikada Lionel Messi Arjantin'i 1-0 öne geçirdi.
GOOOLL!! LIONEL MESSI!! Yine yaptı yapacağını... pic.twitter.com/sFtumXTYoE— TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022
Sahadan galip ayrılan takım, Katar 2022'de çeyrek finale yükselecek ve Hollanda'nın rakibi olacak.
Arjantin, kazanması halinde son 5 Dünya Kupası'nda 4. kez son 8 takım arasında yer alacak. Avustralya ise Arjantin'i mağlup etmesi durumunda turnuva tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.
Otoriteler tarafından Katar 2022'nin şampiyonluk adayları arasında gösterilen Arjantin, C Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı. İlk randevusunda Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olarak üzüntü yaşayan "Tangocular", diğer maçlarında Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.
D Grubu'nda mücadele eden Avustralya ise 6 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak son 16 turu biletini cebine koydu. Turnuvadaki ilk maçında son şampiyon Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, diğer karşılaşmalarda ise Tunus ve Danimarka'yı 1-0'lık sonuçlarla geçmeyi başardı.
Stat: Ahmed Bin Al
Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz
Arjantin: Martinez, Acuna, Romero, Otamendi, Molina, Rodrigo de Paul, Gomez, Allister, Fernandez, Alvarez, Messi.
Avustralya: Ryan, Degenek, Rowles, Behich, Souttar, Mooy, McGree, Irvine, Baccus, Leckie, Duke.
Sarı kart: Dk. 12 Irvine (Avustralya)
Gol: Dk. 35 Lionel Messi (Arjantin)
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