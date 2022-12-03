Ahmed Bin Ali Stadı'nda saat 22.00'de başlayan mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiyor.

35. dakikada Lionel Messi Arjantin'i 1-0 öne geçirdi.

GOOOLL!! LIONEL MESSI!! Yine yaptı yapacağını... pic.twitter.com/sFtumXTYoE — TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022

Sahadan galip ayrılan takım, Katar 2022'de çeyrek finale yükselecek ve Hollanda'nın rakibi olacak.

Arjantin, kazanması halinde son 5 Dünya Kupası'nda 4. kez son 8 takım arasında yer alacak. Avustralya ise Arjantin'i mağlup etmesi durumunda turnuva tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.

Otoriteler tarafından Katar 2022'nin şampiyonluk adayları arasında gösterilen Arjantin, C Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı. İlk randevusunda Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olarak üzüntü yaşayan "Tangocular", diğer maçlarında Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.

D Grubu'nda mücadele eden Avustralya ise 6 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak son 16 turu biletini cebine koydu. Turnuvadaki ilk maçında son şampiyon Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, diğer karşılaşmalarda ise Tunus ve Danimarka'yı 1-0'lık sonuçlarla geçmeyi başardı.

Stat: Ahmed Bin Al

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz

Arjantin: Martinez, Acuna, Romero, Otamendi, Molina, Rodrigo de Paul, Gomez, Allister, Fernandez, Alvarez, Messi.

Avustralya: Ryan, Degenek, Rowles, Behich, Souttar, Mooy, McGree, Irvine, Baccus, Leckie, Duke.

Sarı kart: Dk. 12 Irvine (Avustralya)

Gol: Dk. 35 Lionel Messi (Arjantin)