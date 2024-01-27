Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

27 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacağı belirtiliyor. Fenerbahçe, sosyal medya hesabından oyuncunun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Sezon başında 5 yıllık Leicester City kariyerine nokta koyarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bugüne dek 9 maçta görev aldı.

Bu maçların ikisinde ilk 11'de görev alan Çağlar, fazla forma şansı bulamadığı İspanyol ekibinde 212 dakika sahada kaldı.

A Milli Takım forması ile 55 maçta görev alan tecrübeli futbolcu, ay-yıldızlı forma ile de 2 gol sevinci yaşadı.