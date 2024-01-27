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Spor
TRT SPOR 27.01.2024 00:24

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

27 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacağı belirtiliyor. Fenerbahçe, sosyal medya hesabından oyuncunun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Sezon başında 5 yıllık Leicester City kariyerine nokta koyarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bugüne dek 9 maçta görev aldı.

Bu maçların ikisinde ilk 11'de görev alan Çağlar, fazla forma şansı bulamadığı İspanyol ekibinde 212 dakika sahada kaldı.

A Milli Takım forması ile 55 maçta görev alan tecrübeli futbolcu, ay-yıldızlı forma ile de 2 gol sevinci yaşadı.

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