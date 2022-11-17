Rüzgar sörfü kariyerlerinde birçok başarıya imza atan anne ve babasının yolunda ilerleyen Selin Diaz, rüzgar sörfünü çok sevdiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Selin, birçok spor branşıyla ilgilendiğini kaydetti.

"Rüzgar sörfü yaparken, denizin ortasında kendimi çok özgür hissediyorum. (Çocuklar ve Gençler Rüzgar Sörfü Dünya Kupası'nda) Yarıştığım için çok heyecanlıyım. Daha önce böyle önemli bir yarışa katılmamıştım. Aslında burada eğlenmek daha önemli, yarışmak çok önemli değil."

[Fotoğraf: AA]

Çağla Kubat ise rüzgar sörfüyle ilgilenmelerinin çocukları üzerinde baskı kurmasından endişe ettiklerini ancak onun bu spora olan sevgisini görmenin kaygılarını giderdiğini ifade etti.

"Anne baba, tutkuyla bir spora bağlı olduğu zaman çocuk, kendisine rakip olarak görüp o spora düşman da olabiliyor. Böyle örnekler gördüm arkadaşlarımın arasında. O yüzden biz Selin'in bizimle bu mutluluğu paylaşıyor olmasına, bizimle birlikte rüzgar sörfü tahtası üstünde olmasına çok önem verdik. Özellikle eşim bu konuda çok büyük fedakarlık yaptı. Aslında genel olarak sporların birçoğuna ilgi duyuyor. Sadece sörf değil, tenis çok seviyor, kickboks, tekvando, karate yapıyor. Sporları seviyor ama windsurfu de herhalde anne babası da böyle tutkuyla bağlı olduğu için bir başka seviyor diye düşünüyorum."