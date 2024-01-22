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Spor
AA 22.01.2024 18:34

Buz Pateni Federasyonu Başkanı Kurtuluş Gençlik Olimpiyatları'nı değerlendirdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'na ilişkin, "Geleceğe yönelik planlarımızı gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Buz Pateni Federasyonu Başkanı Kurtuluş Gençlik Olimpiyatları'nı değerlendirdi
[Fotograf: AA]

Kurtuluş, yaptığı yazılı açıklamada, Gangwon şehrinde düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda milli sporcular Muhammed Bozdağ ve Toprak Efe Eroğlu'nun başarıyla Türkiye'yi temsil ettiğini belirtti.

Muhammed Bozdağ ve Toprak Efe Eroğlu'nun 36 sporcunun yarıştığı 1500 metre mesafe yarışlarında final A ve B'de mücadele ettiğini vurgulayan Kurtuluş, 1500 metre yarışlarını Muhammed Bozdağ'ın 7. sırada, Toprak Efe Eroğlu'nun ise 9. sırada tamamladığına dikkati çekti.

"Muhammed Bozdağ tarihindeki ilk madalyamızı elde etti"

Muhammed Bozdağ'ın 1000 metre mesafede gümüş madalya kazandığına işaret eden Kurtuluş, şunları kaydetti:

"Muhammed Bozdağ harika performansıyla 2. olarak oyunlar tarihindeki ilk madalyamızı elde etti ve şanlı bayrağımız göndere çekti. Sporcularımızın yarıştığı son mesafe olan 500 metre yarışlarında ise Muhammed, final B'de yarışarak 500 metreyi 8. olarak tamamladı. Sporcularımız Gençlik Olimpiyatları'nda ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmiş olup, federasyon tarihimizde ilk kez Muhammed Bozdağ'la elde ettiğimiz gümüş madalyayla yine tarihe geçmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye Buz Pateni Federasyonu olarak yaşadığımız bu büyük gururla birlikte geleceğe yönelik planlarımızı gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni şampiyonluklar kazanacağımıza, Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz."

Burhan Kurtuluş, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, genel müdürler ve tüm destekçilere teşekkür etti.

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