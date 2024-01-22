Judo Şampiyonası’na Sivas damgası

Ordu’da düzenlenen “Liseler Arası Türkiye Judo Şampiyonası” sona erdi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç judocular, kıyasıya rekabetin yaşandığı müsabakalarda ter döktü.

Sivas’ı temsilen müsabakalara katılan sporcular farklı kilolarda derece elde etmeyi başardılar.

Begümnaz Doğruyol, 48 kiloda Türkiye Şampiyonu, Rümeysa Hatice Kılıçkaya ise 63 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yusuf Kulaksız, 73 kiloda, Aleyna Tutuş da 70 kiloda Türkiye ikincisi olarak başarılı bir performans sergiledi.

50 kiloda mücadele eden Furkan Salih Gül, Türkiye üçüncülüğü elde ederken, Arda Manaz da 50 kiloda Türkiye beşincisi oldu.

Elif Zehra Ağkaya ise 50 kiloda Türkiye yedincisi olarak turnuvayı tamamladı.

Turnuvanın ardından genç Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, sporcuları tebrik etti.