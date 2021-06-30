Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büşra Ün, Paralimpik Oyunları'na kota aldı
[Fotoğraf: AA]
Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Milli tenisçimiz Büşra Ün, Uluslararası Paralimpik Komitesi’nden (IPC) aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Bu sonuçla kota sayımız 8 farklı branşta toplam 44 oldu."
Etiketler: Engelliler
Sıradaki Haber
Yıldızlar boksörler Tiflis'te sahne alıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz